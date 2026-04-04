Несколько сотен человек вышли в субботу на митинг в центре Вены, несмотря на сильный ветер и дождь, выступая за сохранение нейтралитета Австрии, против антироссийских санкций и вовлечения страны в международные конфликты, передает корреспондент РИА Новости. Акция началась у здания ведомства канцлера, затем демонстранты прошли маршем через центр города до собора Святого Штефана.

Один из организаторов акции Мартин Руттер заявил, что нынешнее правительство заставляет народ платить за войны, которые не касаются Австрии, подрывая нейтралитет. Он напомнил, что Россия более 60 лет поставляла дешевые нефть и газ, а теперь страна платит большие деньги США и Катару.

Долой это правительство, нужны новые выборы, и нейтралитет наконец должен соблюдаться, — призвал Руттер.

Участники марша несли австрийские флаги, плакаты с призывами к миру и требованием прекратить «экономическую войну» против России. У одного из демонстрантов на одежде была нашивка с российским флагом. Протестующие скандировали: «Мир, свобода, нейтралитет!»

Ранее в Тель-Авиве сотни жителей вышли на антивоенную акцию. В центре города прозвучали требования к властям остановить боевые действия. Акция была согласована заранее, однако она прошла с нарушением ограничений службы гражданской обороны, которая запрещает собрания более 50 человек на открытой местности из-за риска атак.