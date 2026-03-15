Ушаков жестко отказал европейцам в праве голоса по Украине FT: Ушаков резко отказал европейским дипломатам в праве голоса по Украине

Европейские дипломаты попытались получить место за столом переговоров по Украине в феврале, передает Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, помощник президента России Юрий Ушаков ответил отказом на эту просьбу.

Советники президента Франции Эммануэль Бонн и Бертран Бушвальтер приезжали в Москву. Они пытались убедить Кремль дать право голоса европейским союзникам Киева на мирных встречах.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты должны раскрыть свои планы на Ближний Восток. Глава ведомства указал на необходимость собрать саммит Совета Безопасности ООН из-за сложной мировой ситуации, о чем ранее, по его словам, говорил президент России.

До этого президент США обрушился с критикой на украинского коллегу Владимира Зеленского и похвалил Владимира Путина. Daily Express проинформировал, что накануне хозяин Белого дома назвал Зеленского препятствием для урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что считает безумным продолжение конфликта на Украине. Такое мнение он выразил после слов президента Украины Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ из Донбасса.