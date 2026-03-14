Никакой муки, только овсянка, морковь и банан — а пирог получается нежнее бисквита. Идеально в пост и для ПП

Беру морковь, бананы и овсяные хлопья — и готовлю полезный, ароматный пирог прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного чаепития.

Его необычность в том, что никакой пшеничной муки не нужно — овсяные хлопья прекрасно заменяют ее, а бананы и морковь придают пирогу естественную сладость и сочность.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая, чуть влажная текстура с золотистой корочкой, в которой чувствуются нежные кусочки моркови и тонкий банановый аромат. Пирог настолько вкусный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай, и даже те, кто не любит полезную выпечку, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: три штуки моркови, две штуки бананов, три штуки яиц, 200 граммов овсяных хлопьев, 250 миллилитров кефира, две столовые ложки сахара, одна чайная ложка соды. Кефир комнатной температуры смешайте с содой и оставьте на 15 минут до появления пены. Морковь натрите на мелкой терке, бананы разомните вилкой до состояния пюре.

В глубокой миске соедините морковь, бананы, кефирную смесь и яйца, перемешайте. Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния крупной муки и добавьте в тесто вместе с сахаром. Тщательно перемешайте до однородности. Форму смажьте маслом, вылейте тесто и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Кладу в лунку три листочка — и кусты ломятся от плодов. Томаты завалят по самые макушки
Картофельная фриттата на сковороде: итальянский омлет из картошки и яиц — элементарный рецепт
От −34 до +16, ветер и снегопады: какой будет погода в России 16–22 марта
Пачка теста и 300 граммов сыра — готовлю сырные «подушечки» с чесноком и зеленью: вкуснее любых лепешек и хачапури
Никаких больше каш. В пост готовлю омлет без яиц: пышный, румяный и очень сытный
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Окно возможностей»: аналитик о смягчении санкций против российской нефти
Землю накрыла мощнейшая магнитная буря
Удары по Украине сегодня, 14 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Гришино, Славянск, Озерное: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 марта
«Не одобряем»: Небензя обозначил четкую позицию России по Ближнему Востоку
В Совфеде раскрыли, какая схема мошенничества набирает обороты в России
В Госдуме напомнили о ключевом преимуществе гражданского брака
Трамп предложил звезде YouTube Полу выйти на бой с Нурмагомедовым
Россиян предупредили о новых неприятных «подарках» от работодателей
Стало известно, кому принадлежит здание посольства Украины в Москве
Власти закрыли небо над российским городом
Голый наркоман «спас» страну, зарезав возлюбленную и оторвав голову голубю
Магнитные бури сегодня, 14 марта: что завтра, боли, сильный стресс, тошнота
Испугавшиеся бойцов СВО европейцы пошли на крайние меры
Хуторяне избили военкомов и полицейских под Полтавой
В МЧС раскрыли новые детали поисков пропавших в Звенигороде подростков
Стратегическая авиация Росссии начала наносить сокрушительный залп по ВСУ
На Кубани потушили пожар на НПЗ после падения обломков дрона
Жителям Сибири рассказали о погодных сюрпризах на следующей неделе
Украинцы из Полтавской области объявили «химическую войну» ТЦК
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

