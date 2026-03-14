Никакой муки, только овсянка, морковь и банан — а пирог получается нежнее бисквита. Идеально в пост и для ПП

Беру морковь, бананы и овсяные хлопья — и готовлю полезный, ароматный пирог прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного чаепития.

Его необычность в том, что никакой пшеничной муки не нужно — овсяные хлопья прекрасно заменяют ее, а бананы и морковь придают пирогу естественную сладость и сочность.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая, чуть влажная текстура с золотистой корочкой, в которой чувствуются нежные кусочки моркови и тонкий банановый аромат. Пирог настолько вкусный, что исчезает со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай, и даже те, кто не любит полезную выпечку, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: три штуки моркови, две штуки бананов, три штуки яиц, 200 граммов овсяных хлопьев, 250 миллилитров кефира, две столовые ложки сахара, одна чайная ложка соды. Кефир комнатной температуры смешайте с содой и оставьте на 15 минут до появления пены. Морковь натрите на мелкой терке, бананы разомните вилкой до состояния пюре.

В глубокой миске соедините морковь, бананы, кефирную смесь и яйца, перемешайте. Овсяные хлопья измельчите в блендере до состояния крупной муки и добавьте в тесто вместе с сахаром. Тщательно перемешайте до однородности. Форму смажьте маслом, вылейте тесто и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35–40 минут. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.