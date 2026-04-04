Манник, который получается всегда и у всех: три рецепта на любой вкус

Манник на кефире с топленым маслом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Манник незаслуженно считают выпечкой на скорую руку — простой, но без претензий. На самом деле при правильном подходе он получается пышным, нежным и совершенно непохожим на то, к чему привыкли многие. Три проверенных рецепта ниже — на кефире, сметане и молоке — доказывают, что из одной крупы можно получить совершенно разный результат.

Манник на кефире с топленым маслом

Этот вариант отличается влажным заварным мякишем. Секрет — ночное замачивание манки в кефире и топленое масло вместо обычного сливочного.

Понадобятся:

  • манная крупа (300 г);

  • кефир 3,2% (400 мл);

  • топленое масло (80 г);

  • яйца крупные (2 шт.);

  • сахар (120 г);

  • соль (щепотка);

  • сода (1 ч. л.);

  • уксус яблочный 6% (1 ч. л.);

  • ванилин (1 г).

Манку залить кефиром с вечера и убрать в холодильник. Утром добавить яйца, сахар, соль, ванилин, влить растопленное топленое масло. В последнюю очередь вмешать гашеную соду. Вылить в смазанную форму, дать постоять 10 минут. Выпекать манник в духовке при 180 градусах 35–40 минут.

Калорийность на 100 г: 218 ккал. БЖУ: белки — 5,4 г, жиры — 8,1 г, углеводы — 31,7 г.

Польза: кефир поддерживает микрофлору кишечника, манка легко усваивается. Осторожно: высокий гликемический индекс и насыщенные жиры из топленого масла — не злоупотреблять каждый день.

Манник на сметане с кукурузной крупой

Редкий прием — замена части манки кукурузной крупой мелкого помола. Она дает едва уловимую зернистость, красивый золотистый цвет мякиша и легкий сладковатый привкус без лишнего сахара.

Понадобятся:

  • манная крупа (200 г);

  • кукурузная крупа мелкого помола (100 г);

  • сметана 20% (300 г);

  • яйца крупные (2 шт.);

  • сахар (100 г);

  • масло сливочное размягченное (70 г);

  • разрыхлитель (1,5 ч. л.);

  • соль (щепотка).

Оба вида крупы смешать со сметаной и оставить на 40 минут. Взбить яйца с сахаром и маслом, соединить с крупяной смесью, добавить разрыхлитель и соль. Выпекать манник в духовке при 175 градусах 40 минут. Корочка получается плотнее, чем у кефирного варианта, зато держит форму при нарезке.

Калорийность на 100 г: 242 ккал. БЖУ: белки — 5,1 г, жиры — 11,3 г, углеводы — 30,4 г.

Польза: кукурузная крупа богата клетчаткой и витамином B1, сметана дает кальций и жирорастворимые витамины. Осторожно: высокая жирность за счет сметаны и масла — порция должна быть умеренной.

Манник на молоке с кардамоном

Самый легкий по текстуре вариант. Молочная основа дает нейтральный мякиш, а молотый кардамон — тот самый непопулярный, но удачный ингредиент — добавляет восточную пряность и делает аромат запоминающимся.

Понадобятся:

  • манная крупа (250 г);

  • молоко 3,2% (450 мл);

  • яйца крупные (3 шт.);

  • сахар (110 г);

  • масло растительное без запаха (60 мл);

  • кардамон молотый (0,5 ч. л.);

  • разрыхлитель (1 ч. л.);

  • соль (щепотка).

Манку залить теплым молоком и оставить на 30 минут. Яйца взбить с сахаром добела, добавить масло, кардамон, соль и разрыхлитель. Соединить с набухшей манкой, перемешать. Манник на кефире часто советуют для чувствительного желудка — этот молочный вариант подойдет тем, кто избегает кислых продуктов. Выпекать при 180 градусах 30–35 минут.

Калорийность на 100 г: 203 ккал. БЖУ: белки — 5,9 г, жиры — 6,8 г, углеводы — 30,1 г.

Польза: молоко обеспечивает полноценный белок и кальций, кардамон улучшает пищеварение и обладает мягким антибактериальным действием. Осторожно: не подходит при непереносимости лактозы; кардамон в большом количестве может давать нагрузку на почки.

Какой манник выбрать

Если нужен насыщенный и влажный — берите рецепт на кефире. Для плотного пирога, который красиво режется к чаю, — на сметане с кукурузной крупой. Самый легкий и ароматный завтрак получится на молоке с кардамоном. Все три варианта готовятся без муки и подходят тем, кто хочет разнообразить привычное меню без лишних усилий.

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейшего салата с пекинской капустой.

Читайте также
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Семья и жизнь
Прощай, шарлотка: готовим сочный яблочный манник — проще и вкуснее
Греческие пасхальные булочки-косы цуреки: мягче пуха, ароматнее, чем в детстве, — рецепт из солнечной Эллады
Общество
Греческие пасхальные булочки-косы цуреки: мягче пуха, ароматнее, чем в детстве, — рецепт из солнечной Эллады
Пирог «Негритенок» без яиц и молока — пеку в пост и когда в холодильнике пусто. А глазурь — просто космос
Общество
Пирог «Негритенок» без яиц и молока — пеку в пост и когда в холодильнике пусто. А глазурь — просто космос
Эти творожные розочки — элегантный финал праздничного ужина. Нежное тесто, простая лепка, а результат выглядит как кондитерский шедевр
Общество
Эти творожные розочки — элегантный финал праздничного ужина. Нежное тесто, простая лепка, а результат выглядит как кондитерский шедевр
Постные блины: 4 лучших рецепта без яиц и молока
Семья и жизнь
Постные блины: 4 лучших рецепта без яиц и молока
Валентина Еремеева
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

