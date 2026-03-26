26 марта 2026 в 17:44

Пекинская капуста с авокадо: рецепт для своих, о котором все молчат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой способен удивить даже тех, кто считает салаты скучной едой. Хрустящая зелень, нежные креветки, сливочное авокадо — и все это объединяет заправка, о которой почти не пишут в русскоязычных источниках.

Что понадобится:

  • пекинская капуста (250 г);

  • коктейльные или очищенные креветки (200 г);

  • свежий огурец (1 шт.);

  • авокадо (1 шт.);

  • белый кунжут (1 ч. л.);

  • лимонный сок (2 ст. л.);

  • нерафинированное кунжутное масло (1 ст. л.);

  • соевый соус (1 ст. л.);

  • щепотка сахара;

  • свежемолотый белый перец по вкусу.

Капусту нарезают тонкими полосками и слегка разминают руками — это убирает лишнюю жесткость. Огурец режут тонкими лентами с помощью овощечистки: такая нарезка делает текстуру салата более деликатной. Авокадо нарезают ломтиками, сразу сбрызгивая лимонным соком. Креветки, если они сырые, отваривают 2 минуты в подсоленной воде, затем остужают.

Секрет этого рецепта простого и вкусного блюда с пекинской капустой — в заправке на основе кунжутного масла с белым перцем вместо черного. Белый перец дает мягкий, почти цветочный аромат, совершенно иначе раскрывающий морепродукты. Все ингредиенты соединяют, заправляют соусом и посыпают кунжутом.

Подавать лучше сразу: капустка сохраняет хруст около 20 минут. Рецепт простого и вкусного блюда с пекинской капустой — это именно тот случай, когда элегантное и сытное соседствует с легким, а результат одинаково уместен и на будничном ужине, и на праздничном столе.

  • Калорийность на 100 г: 98 ккал.

  • БЖУ: 8,2/5,4/4,1.

Ранее мы делились с вами рецептом идеальных сырников без сковороды и масла.

Александра Вкусова
