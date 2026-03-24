Хруст снаружи, нежность внутри: секрет идеальных сырников без сковороды

Что можно приготовить в аэрогриле: простой рецепт сырников

Многие хозяйки спрашивают, что можно приготовить в аэрогриле кроме привычного мяса или овощей. Оказывается, нежные сырники получаются здесь идеально без лишнего жира. Секрет успеха кроется в необычном ингредиенте — кокосовой стружке.

Для теста понадобятся творог 5% (400 г), кокосовая стружка (30 г), крупные яйца (2 шт.), рисовая мука (4 ст. л.), ванилин (на кончике ножа), сахар (2 ст. л.), щепотка соли. Творог обязательно протирают через сито, смешивают с яйцами и сахаром до гладкости. Добавляют стружку и муку. Масса должна постоять в холоде 20 минут для стабилизации.

Формируют аккуратные шайбочки и выкладывают в корзину на пергамент. Готовят при 180 градусах 12 минут, переворачивая с середины процесса. Теперь точно известно, что можно приготовить в аэрогриле на сытный завтрак быстро. Корочка выходит золотистой, а внутри масса остается влажной. К тому же это гораздо полезнее классической жарки в масле.

Калорийность на 100 г: 185 ккал.

БЖУ: 14,2/8,8/11,8.

