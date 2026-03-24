24 марта 2026 в 08:08

Хруст снаружи, нежность внутри: секрет идеальных сырников без сковороды

Что можно приготовить в аэрогриле: простой рецепт сырников
Многие хозяйки спрашивают, что можно приготовить в аэрогриле кроме привычного мяса или овощей. Оказывается, нежные сырники получаются здесь идеально без лишнего жира. Секрет успеха кроется в необычном ингредиенте — кокосовой стружке.

Для теста понадобятся творог 5% (400 г), кокосовая стружка (30 г), крупные яйца (2 шт.), рисовая мука (4 ст. л.), ванилин (на кончике ножа), сахар (2 ст. л.), щепотка соли. Творог обязательно протирают через сито, смешивают с яйцами и сахаром до гладкости. Добавляют стружку и муку. Масса должна постоять в холоде 20 минут для стабилизации.

Формируют аккуратные шайбочки и выкладывают в корзину на пергамент. Готовят при 180 градусах 12 минут, переворачивая с середины процесса. Теперь точно известно, что можно приготовить в аэрогриле на сытный завтрак быстро. Корочка выходит золотистой, а внутри масса остается влажной. К тому же это гораздо полезнее классической жарки в масле.

  • Калорийность на 100 г: 185 ккал.

  • БЖУ: 14,2/8,8/11,8.

Ранее мы делились с вами рецептом идеального шоколадного суфле.

Ваш аэрогриль способен на большее: 10 блюд, которые вас удивят
Семья и жизнь
Ваш аэрогриль способен на большее: 10 блюд, которые вас удивят
Как приготовить ресторанный десерт в аэрогриле за 10 минут
Семья и жизнь
Как приготовить ресторанный десерт в аэрогриле за 10 минут
Тру сыр прямо в сковородку и заливаю яйцами — проще завтрака не придумаешь: засекайте 5 минут
Общество
Тру сыр прямо в сковородку и заливаю яйцами — проще завтрака не придумаешь: засекайте 5 минут
Заливаю кабачок и помидоры яйцом — завтрак готов: сытное блюдо за 15 минут не сказка, а реальность
Общество
Заливаю кабачок и помидоры яйцом — завтрак готов: сытное блюдо за 15 минут не сказка, а реальность
Приготовила и сама удивилась, даже миксер не нужен для этого пирога: творог, яблоки — чудо-сочетание
Общество
Приготовила и сама удивилась, даже миксер не нужен для этого пирога: творог, яблоки — чудо-сочетание
Валентина Еремеева
В. Еремеева
