Забыла о мороженом и тортах: готовлю творожное «Облако» — без выпечки, лёгкий, прохладный и очень вкусный

Раньше казалось, что вкусный десерт обязательно должен быть с тестом, кремом и духовкой. Но стоит один раз приготовить этот творожно-ягодный десерт — и отношение меняется сразу. Он получается очень нежным, лёгким, с приятной сливочной текстурой и ярким ягодным слоем сверху.

Особенно хорош летом: холодный, освежающий, не приторный и такой, что после ужина хочется взять ещё кусочек.

Ингредиенты: творог — 400 г, греческий йогурт — 250 г, молоко — 100 мл, желатин — 20 г, сахарозаменитель или сахар — по вкусу, клубника (свежая или замороженная) — 300 г, вода — 80–100 мл, ваниль — по желанию.

Приготовление: желатин заливают небольшим количеством воды и оставляют набухнуть. В чашу блендера отправляют творог, греческий йогурт, молоко, сахарозаменитель и ваниль, затем взбивают до гладкой, кремовой массы. Набухший желатин слегка прогревают до жидкого состояния и тонкой струйкой вводят в творожную смесь, ещё раз хорошо пробивают блендером. Переливают в форму и убирают в холодильник до застывания.

Для ягодного слоя клубнику перекладывают в сотейник, добавляют немного воды и прогревают до мягкости. Затем пробивают погружным блендером в пюре и дают полностью остыть. Отдельно подготавливают ещё порцию желатина, соединяют с клубничным пюре, хорошо перемешивают и аккуратно выливают сверху на застывший творожный слой. Снова убирают в холодильник на несколько часов. Когда десерт полностью застынет, его нарезают кусочками и подают охлаждённым.