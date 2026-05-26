Забудьте про обычные огурцы-помидоры: готовим салат «Вау» — зерненый творог и ложка песто. Свежий, сочный и хочется есть снова и снова

Этот салат летом можно готовить хоть каждый день — настолько он удачный. Сочные помидоры, зерненый творог, ароматная зелень и немного песто соединяются в тот самый вкус, когда попробовал ложку — и уже сложно остановиться. Получается свежо, ярко, сочно и очень по-летнему.

Хорош и как самостоятельное блюдо, и как дополнение к тостам, мясу или молодой картошке.

Ингредиенты: помидоры — 3-4 шт., зерненый творог — 200 г, красный лук или обычный — 1/2 шт., укроп и петрушка — по небольшому пучку, соус песто — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Приготовление: помидоры нарезают крупными кусочками и перекладывают в салатник. Добавляют зерненый творог, тонко нарезанный лук и рубленую зелень. Солят, перчат, кладут пару ложек песто и аккуратно перемешивают, чтобы помидоры сохранили форму, а заправка равномерно покрыла весь салат.

Подают сразу, пока он свежий и сочный. Получается невероятно вкусно — нежный творог, сладкие помидоры и яркий аромат песто здесь идеально сочетаются между собой.

