25 мая 2026 в 13:00

Ленивый огород без хлопот: 5 сортов помидоров, которые растут сами и дают урожай

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Летом помидоры обычно требуют почти ежедневного ухода: подвязка, пасынкование, защита от болезней и регулярный полив. Но есть сорта, которые спокойно растут почти сами по себе и при этом дают достойный урожай даже без лишних усилий.

«Санька» — один из самых ранних и удобных вариантов. Невысокий куст до 60 см начинает плодоносить уже через 75–85 дней. Урожай стабильный, около 3–4 кг с растения, а плоды подходят для заготовок и салатов.

«Монгольский карлик» и вовсе не требует подвязки. Он растет в ширину, занимает место, но почти не доставляет хлопот. Урожайность высокая — до 7 кг с куста, а плоды универсальные в использовании.

Сорт «Дачник» ценят за выносливость. Он спокойно переносит перепады погоды и редко болеет. Куст около полуметра, урожай — до 4 кг, помидоры подходят и для свежего стола, и для консервации.

«Ямал» радует ранним плодоношением — первые томаты уже в конце июня. Кусты компактные, до 50 см, а вкус у плодов сладко-кислый и универсальный.

«Ни забот, ни хлопот» — название говорит само за себя. Кусты небольшие, плоды удлиненные, яркие, созревают за 95–105 дней и подходят для любого использования.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь выбирает именно такие неприхотливые сорта, чтобы меньше времени тратить на грядки. Она советует не загущать посадки — даже самые стойкие томаты лучше плодоносят, когда у каждого куста есть место и воздух.

Марина Макарова
