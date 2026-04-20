Не гниет, и муха обходит стороной: место для посадки лука — для крупных и сладких луковиц

Чтобы лук на даче не гнил, а луковая муха обходила стороной, место для посадки нужно выбирать с умом, соблюдая золотое правило севооборота: возвращать культуру на прежнюю грядку можно не раньше, чем через 3-4 года.

Идеальными предшественниками для лука станут культуры, которые хорошо рыхлят почву и насыщают ее органикой: бобовые (горох, фасоль) обогащают землю азотом, делая луковицы особенно крупными и сладкими. Отлично подойдут также ранний картофель, томаты, огурцы, кабачки и все виды капусты — после них земля остается чистой и питательной.

Что касается главного врага — луковой мухи, здесь отлично работает метод смешанных посадок. Посадите рядом с луком морковь: фитонциды моркови отпугивают луковую муху, а запах лука, в свою очередь, не переносит морковная муха — это классический и беспроигрышный тандем.

И помните: лук не выносит застоя влаги и тяжелых глинистых почв — выбирайте для него самое солнечное и проветриваемое место на возвышении, чтобы луковицы не загнивали.

