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11 июня 2026 в 09:00

Лук в холодильнике не вянет неделями — ошибка с пакетом портит зелень за два дня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Зеленый лук часто портится быстрее, чем успеваешь его использовать. Уже через пару дней в холодильнике он становится мокрым и начинает неприятно пахнуть. Но продлить свежесть зелени можно без хитростей и дорогих контейнеров.

Диетолог Елена Соломатина советует еще в магазине проверять лук не только по цвету. Хорошие перья должны быть упругими и хрустящими, а корни — светлыми и крепкими. Важно и понюхать зелень: свежий лук пахнет мягко, без кислоты.

Главная ошибка — хранение в пластиковом пакете. Без воздуха зелень быстро «задыхается» и портится. Лучше завернуть лук в бумагу или просто положить в холодильник без упаковки. Так он дольше останется свежим и сохранит полезные свойства.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь покупает зелень сразу на несколько дней вперед. А еще она советует не мыть лук заранее — лишняя влага ускоряет порчу даже в холоде.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.

Проверено редакцией
Общество
советы
лук
зелень
Марина Макарова
М. Макарова
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