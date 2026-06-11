Лук в холодильнике не вянет неделями — ошибка с пакетом портит зелень за два дня

Лук в холодильнике не вянет неделями — ошибка с пакетом портит зелень за два дня

Зеленый лук часто портится быстрее, чем успеваешь его использовать. Уже через пару дней в холодильнике он становится мокрым и начинает неприятно пахнуть. Но продлить свежесть зелени можно без хитростей и дорогих контейнеров.

Диетолог Елена Соломатина советует еще в магазине проверять лук не только по цвету. Хорошие перья должны быть упругими и хрустящими, а корни — светлыми и крепкими. Важно и понюхать зелень: свежий лук пахнет мягко, без кислоты.

Главная ошибка — хранение в пластиковом пакете. Без воздуха зелень быстро «задыхается» и портится. Лучше завернуть лук в бумагу или просто положить в холодильник без упаковки. Так он дольше останется свежим и сохранит полезные свойства.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь покупает зелень сразу на несколько дней вперед. А еще она советует не мыть лук заранее — лишняя влага ускоряет порчу даже в холоде.

Ранее сообщалось, что хороший урожай томатов начинается не с дорогих подкормок, а с правильного старта. Есть простой прием, который дает мощный рост и крупные плоды даже в непростом климате.