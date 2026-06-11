Россиянка в ярости разнесла битой чужое авто

В Новосибирске женщина битой разгромила чужую машину, передает Telegram-канал Mash Siberia. Инцидент произошел на парковке у дома на улице Высоцкого.

На опубликованной видеозаписи можно заметить, как женщина в ярости наносит удары по капоту, лобовому стеклу, фарам и дверям легковой машины. После этого к месту инцидента подошел владелец автомобиля, которому появившийся в кадре незнакомец пообещал починить машину. О причинах агрессивного поведения женщины ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в Рязани житель отомстил соседу, повредив его автомобиль. 20-летний владелец иномарки заметил царапины на своей машине. Правоохранители выяснили, что машину поцарапали металлическим предметом. Причиной инцидента стал конфликт между соседями.

До этого сообщалось, что в Чите портативный аккумулятор, оставленный на солнце, стал причиной пожара в автомобиле. Очаг возгорания находился на переднем пассажирском кресле, где лежал пауэрбанк. Специалисты МЧС выяснили, что причиной стало внутреннее короткое замыкание.