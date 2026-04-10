Житель Рязани поцарапал машину соседа из-за мести

Житель Рязани повредил машину соседа из-за мести, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу МВД региона. Царапины на своем автомобиле заметил 20-летний местный житель.

В ведомстве рассказали, что машина была поцарапана металлическим предметом. Владелец иномарки рассказал, что у него недавно произошел конфликт с соседом.

Правоохранители опросили местных жителей и нашли свидетелей, так им удалось установить причастность соседа к повреждению машины. О первоначальной причине конфликта фигуранты дела вспомнить не смогли.

