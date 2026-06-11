Губерниев раскрыл, что изменится для России с назначением нового главы FIS Губерниев: России будет сложнее после назначения Оспельта главой FIS

Российским лыжникам будет сложнее вернуться к международным соревнованиям после назначения Александра Оспельта на пост президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), считает комментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил, что лихтенштейнец будет отстаивать интересы Европы.

Оспельт из Лихтенштейна, поэтому будет отстаивать интересы Европы. Нам будет сложнее при нем. Никак не оцениваю президентство [Йохана] Элиаша (бывший глава FIS. — NEWS.ru). Спасибо хоть, что до Олимпийских игр допустил, хотя он и пытался отстаивать наши интересы, — сказал Губерниев.

По итогам голосования на конгрессе в Белграде Оспельт набрал 65 голосов. Элиаш, возглавлявший организацию с 2021 года, получил 64 голоса. Оспельту 58 лет, он имеет юридическое образование, а также владеет компанией Legacon Trust Establishment. С 2016 по 2023 год был президентом лыжной федерации своей страны. В 2024 году вошел в совет FIS.

Ранее сообщалось, что совет Международной шахматной федерации (FIDE) принял решение приостановить членство Федерации шахмат России в организации. Главной причиной таких радикальных мер со стороны спортивных чиновников названо полное неисполнение требований Спортивного арбитражного суда (CAS).