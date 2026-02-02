Зимняя Олимпиада — 2026
В Красноярске задержали автоугонщиков, которые притворились покупателями

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Красноярске задержали автоугонщиков, которые притворились покупателями машины, сообщает «МК в Красноярске». Двое ранее судимых фигурантов дела прибыли в регион из Томска и Омска.

Сообщается, что, увидев объявление, автоугонщики приехали на просмотр автомобиля, осмотрели его и узнали, где он хранится. Через несколько месяцев они вновь прибыли в регион и, использовав полученную ранее информацию, перегнали автомобиль в Кемеровскую область.

Подозреваемых задержали на одной из федеральных трасс, когда они возвращались с вахтовых работ. Сейчас материалы дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области двое подростков 14 и 15 лет предстанут перед судом за угон трех автомобилей. Преступления произошли в сентябре и октябре 2025 года в деревне Вартемяги Всеволожского района.

