12 февраля 2026 в 13:53

Двое школьников угнали авто и катались по городу

Двое несовершеннолетних угнали Nissan Qashqai в Йошкар-Оле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Йошкар-Оле двое несовершеннолетних угнали автомобиль Nissan Qashqai, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. После исчезновения машины владелец сразу же подал заявление о пропаже.

Автомобилем управлял 12-летний подросток, а на пассажирском сиденье находился его 15-летний товарищ. По словам юных угонщиков, они обнаружили во дворах заводской части города незапертую машину, а в бардачке нашли ключ от замка зажигания. Угонщики сняли регистрационные знаки и выбросили чужие вещи, после чего отправились на автомобиле кататься.

Оба подростка находятся на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении их родителей были составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, инспекторы нашли выброшенные автомобильные номера и личные вещи владельца машины.

Ранее в Бурятии школьница угнала автомобиль и устроила погоню с полицией. Инспекторы заметили подозрительный Nissan Cube и потребовали остановиться, но водитель не отреагировал. Погоня закончилась после того, как машина врезалась в забор жилого дома. За рулем была 14-летняя школьница, а в салоне находились ее подруги.

