Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 11:24

Нападавших на иностранцев подростков будут судить за теракт и экстремизм

В Марий Эл будут судить четверых подростков за теракт и экстремизм

Фото: СК РФ
Читайте нас в Дзен

В Республике Марий Эл перед судом предстанут четверо подростков в возрасте от 15 до 17 лет за экстремизм на почве национальной и расовой ненависти и преступления террористической направленности, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Обвиняемые совершили серию вооруженных нападений на иностранцев и местных жителей. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Завершено расследование уголовных дел в отношении четверых подростков в возрасте от 15 до 17 лет. <...> Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2024 года один из фигурантов создал в Йошкар-Оле экстремистскую группу, куда вовлек сверстников. С февраля по май они совершили серию вооруженных нападений, используя кастет, дубинку и биту.

Кроме того, двое обвиняемых вступили в запрещенную неонацистскую организацию и по ее заданию в декабре 2024 года совершили поджог автомобиля с патриотической символикой. Ущерб от их действий составил 560 тыс. рублей.

Деятельность группы пресекли следователи СК, сотрудники МВД и других правоохранительных органов. Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся двум — домашний арест.

Ранее в Дагестане предотвратили подготовку двух терактов, которые готовились сторонниками международной террористической организации. При задержании двое вооруженных подозреваемых были ликвидированы, жертв среди мирных жителей и силовиков нет.

Марий Эл
уголовные дела
подростки
экстремизм
терроризм
Следственный комитет
нападения
Йошкар-Ола
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Стало известно, какое соглашение обсуждают Белый дом и Сенат США
Названы страны, которые смогут заменить США в передаче разведданных ВСУ
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.