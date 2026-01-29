Нападавших на иностранцев подростков будут судить за теракт и экстремизм

В Республике Марий Эл перед судом предстанут четверо подростков в возрасте от 15 до 17 лет за экстремизм на почве национальной и расовой ненависти и преступления террористической направленности, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Обвиняемые совершили серию вооруженных нападений на иностранцев и местных жителей. Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Завершено расследование уголовных дел в отношении четверых подростков в возрасте от 15 до 17 лет. <...> Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2024 года один из фигурантов создал в Йошкар-Оле экстремистскую группу, куда вовлек сверстников. С февраля по май они совершили серию вооруженных нападений, используя кастет, дубинку и биту.

Кроме того, двое обвиняемых вступили в запрещенную неонацистскую организацию и по ее заданию в декабре 2024 года совершили поджог автомобиля с патриотической символикой. Ущерб от их действий составил 560 тыс. рублей.

Деятельность группы пресекли следователи СК, сотрудники МВД и других правоохранительных органов. Двум фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся двум — домашний арест.

