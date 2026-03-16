«Видения об СВО»: сторонники вспомнили главное пророчество старца Илия

Схиархимандриту Илию (Ноздрину), который был духовником патриарха Кирилла, во сне приходили видения о спецоперации, рассказал aif.ru глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. По его словам, старец видел, где именно находятся ключевые позиции ВСУ и по каким целям следует наносить удары.

Во сне ему были видения об СВО. <...> Он просыпался, сообщал об этом послушникам и они передавали эту информацию нашим военным. Все данные оказывались очень полезными, удары были точными, — подчеркнул Фролов.

Священнослужитель в последние годы своей жизни особенно часто говорил о том, что Россию ждет победа в СВО, добавил собеседник издания. Эта мысль, по словам Фролова, стала лейтмотивом высказываний старца и его ключевым пророчеством.

Ранее сообщалось, что лекция историка Сюэцинь Цзяна, которого прозвали «китайским Нострадамусом», набрала миллионы просмотров после обострения ситуации вокруг Ирана. Еще в 2024 году профессор предсказал, что второй срок президента США Дональда Трампа станет для Тегерана роковым, и удары США 28 февраля лишь подтвердили его прогнозы.