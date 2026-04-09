«Не плачь, это не конец»: пророчество Ванги на 12 апреля шокировало Сеть

В Сети распространяется пророчество Ванги о 12 апреля, которое якобы было скрыто на 33 года по ее просьбе. Согласно легенде, на Пасху откроются «врата между мирами», а наш мир навсегда изменится. Что еще говорится в тайном послании прорицательницы?

Что именно может произойти 12 апреля

В основе нынешней волны обсуждений лежит так называемая обычная школьная тетрадь в клеточку, в которой племянница Ванги Красимира Стоянова сделала записи в Страстную пятницу 1993 года. По легенде, провидица велела хранить эти заметки 33 года и обнародовать их только весной 2026-го.

В тексте, записанном со слов Ванги, описана Страстная неделя с 6 по 12 апреля, где каждый день несет свой символический смысл: в понедельник люди пребывают в состоянии ожидания бедствий, во вторник наблюдаются массовые сбои в работе техники, в среду происходит крах дипломатии, а в четверг начинаются массовые паника и страх.

По предсказанию Ванги, в пятницу, 10 апреля, мир может погрузиться во тьму из-за глобальных проблем с электроснабжением. Самым тяжелым днем названа суббота, 11 апреля: «Земля замрет, ветер стихнет, птицы умолкнут, и люди будут бояться дышать». А 12 апреля, на рассвете, согласно предсказанию ясновидящей, наступит кульминация.

«На рассвете откроются врата между старым миром и новым. Кто-то пройдет в свет, кто-то во тьму. Это зависит от того, с чем они подойдут ко вратам. Не плачь, это не конец, это начало», — говорилось в «тайном послании» Ванги.

При этом подчеркивалось, что жизнь на земле сохранится, а сам день провидица описывала как рубеж, после которого мир может кардинально измениться.

Другие пророчества Ванги о 2026 годе

Помимо «пасхальной недели», Ванге приписывают еще несколько глобальных предсказаний на этот год. По заверениям толкователей ее пророчеств, она описала климатический хаос: «Одна часть мира замерзнет в ужасном холоде, другая сгорит в нестерпимой жаре. Вода поглотит многие берега, а вулканы извергнут огонь на целые страны».

Также, по словам Ванги, может начаться дефицит воды и еды: целые регионы превратятся в пустыни, начнутся массовые переселения, конфликты и борьба за выживание.

Описывала она и некий технологический прорыв, когда ученые смогут «приручить невидимые силы». Современные исследователи связывают это с развитием искусственного интеллекта и квантовых технологий.

Верить ли «пророчествам» Ванги

Исследователи феномена Ванги и другие эксперты призывают не поддаваться панике. Практикующий психолог Екатерина Трофимова объясняет, почему люди так охотно верят в подобные предсказания.

«Наш мозг — машина предсказаний, потому что выживал тот, кто лучше предугадывал появление хищника. Состояние неопределенности вызывает ощущение беспомощности, а любое пророчество дает иллюзию инструкции. Если я знаю, что прилетят инопланетяне, у меня есть план действий. План защищает от страха», — пояснила Трофимова в разговоре с «Вечерней Москвой».

Нумеролог Евгения Белова высказалась еще более категорично: она заверила «со стопроцентной гарантией», что Россию 12 апреля ждет только празднование Дня космонавтики.

«Катаклизмов, апокалипсиса, Рагнарека и прочих глобальных „концов света“ ждать не стоит ни 12 апреля, ни в какую-либо другую обозримую дату», — заявила Белова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Она также добавила: «Ванга не оставила после себя записей своих пророчеств, и все, что приписывается сейчас ей, было преподнесено ее помощницей».

