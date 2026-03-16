«Литва и Латвия станут Россией»: раскрыто шок-пророчество сербской Ванги

Литва, Латвия и Эстония могут войти в состав России, предсказала ясновидящая Верица Обренович, которую называют сербской Вангой. Что еще она напророчила миру на ближайшее будущее?

Кто такая Верица Обренович

Верицу Обренович называют сербским Нострадамусом или сербской Вангой. Долгие годы она сотрудничала с югославскими военными и политиками, из-за чего многие ее прогнозы хранились в секрете. Широкую известность предсказания Обренович получили после ее смерти в 2019 году, когда видеоархивы опубликовал ученик провидицы Александр Митрович.

Среди сбывшихся пророчеств — точное предсказание места покушения на экс-президента Сербии Слободана Милошевича, авария на АЭС «Фукусима» в 2011 году и возвращение Крыма в состав России. А в 2012 году Обренович заявила о неизбежности военного конфликта между Россией и Украиной, задолго до того, как это стало реальностью.

Прибалтика «добровольно присоединится»

Самая обсуждаемая часть пророчеств Верицы Обренович касается изменения границ в Европе. Она предрекла, что Евросоюз в его нынешнем виде ждет распад из-за внутренних кризисов, протестов и экономических проблем.

На этом фоне, по словам Обренович, Литва, Латвия и Эстония пересмотрят свои геополитические позиции и добровольно станут частью России.

«Эстония, Латвия и Литва добровольно присоединятся к России», — говорится в расшифровках ее видений.

В публикациях подчеркивается, что это произойдет не в результате военных действий, а осознанно, на фоне нестабильности в Евросоюзе и поиска новых гарантий безопасности. Саму Россию провидица называла «единственной державой, перед которой преклонятся все страны».

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Новый мир: закат США и расцвет БРИКС

Пророчество о Прибалтике — лишь часть глобальной картины, которую описывала Обренович. По ее мнению, мир стоит на пороге кардинальной смены эпох: Соединенные Штаты утратят статус мирового лидера, а доллар потеряет вес. Провидица также предрекала мощнейшие природные катаклизмы, которые обрушатся на Америку и Канаду (пожары, наводнения и активация супервулкана Йеллоустоун). Это отвлечет Вашингтон от вмешательства в дела других стран, считала она.

Мир станет многополярным, а ключевую роль будут играть Россия, Китай и Индия. Именно эти страны, по мнению ясновидящей, будут принимать важнейшие решения, а организация БРИКС станет главной экономической силой, заменяющей «Большую семерку».

Европу, по словам Обренович, тоже ждут серьезные потрясения. Провидица предрекла выход Шотландии из состава Великобритании, разделение Италии и Испании, массовые протесты во Франции. Скандинавские страны, Голландию и Данию, по словам сербки, ожидают разрушительные наводнения.

СВО закончится победой России

Согласно трактовкам предсказаний Обренович, военная фаза конфликта на Украине должна завершиться победой России. В 2015 году ясновидящая сообщила, что противостояние продлится не более пяти лет, после чего начнется активное восстановление приграничных территорий.

Однако сам «мир» в ее понимании был не просто прекращением огня. Обренович предвидела установление нового мирового порядка, когда НАТО и Евросоюз в нынешнем виде прекратят свое существование, уступив место новому альянсу во главе с Россией, Китаем и Индией.

При этом аналитики призывают относиться к предсказаниям Верицы Обренович с долей здорового скептицизма. Критики напоминают, что многие пророчества были сделаны более 10 лет назад, они довольно размыты и допускают множественные трактовки. Как и в случае с предсказаниями Ванги, последователи могут подгонять уже свершившиеся события под старые прогнозы, отбрасывая то, что не сбылось.

