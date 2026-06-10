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10 июня 2026 в 11:17

Стало известно, сколько газа Европа досрочно закачала в хранилища

Нетто-закачка газа в подземные хранилища Европы превысила 16 млрд куб. м

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Страны Евросоюза закачали в подземные хранилища газа более 16 млрд куб. метров чистого топлива с начала летнего сезона (апрель 2026 года), пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень заполнения ПХГ Европы составляет 42,8%, что на 14,31 процентного пункта ниже среднего пятилетнего показателя для этой даты.

Год назад он был на уровне 51,4%, а общий объем газа в хранилищах сейчас равен 46,8 млрд куб. метров. Суммарная закачка с начала июня достигла 2,7 млрд куб. метров (минус 21% к прошлому году), что также на 7% ниже средних многолетних темпов. Прежде в «Газпроме» отмечали продолжение антирекордов Европы по заполнению ПХГ.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны заполнять хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения нормы к зиме 2026–2027 годов нетто-закачка должна составить не менее 68 млрд куб. метров, тогда как год назад Европа достигла лишь порядка 55 млрд куб. метров.

Ранее данные Gas Infrastructure Europe показали, что закачка газа в европейские хранилища упала на 13% в мае. В том же месяце страны ЕС использовали 863 млн куб. м топлива, что на 1,5% больше, чем в тот же период 2025 года.

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газ
хранилища
ПХГ
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