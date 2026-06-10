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10 июня 2026 в 11:17

«В такие моменты я прихожу к Богу»: звезда «Ландышей» о панических атаках

Актриса Ника Здорик рассказала, что молитвы спасают ее от панических атак

Ника Здорик Ника Здорик Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Звезда популярного сериала «Ландыши» Ника Здорик рассказала в интервью NEWS.ru, что стала испытывать панические атаки. Получая письма от жен бойцов СВО, она стала переживать за судьбу военнослужащих и их семей. Справиться с этим, по ее словам, помогают молитвы и вера в Бога.

У меня были панические атаки, они до сих пор меня посещают. В такие моменты я прихожу к Богу. Когда мне страшно, я молюсь, — поделилась артистка.

Сериал «Ландыши», по мнению Ники, не только сделал ее узнаваемой, но и помог обрести социальную миссию. Актриса рассказала, что проводит встречи с женами бойцов СВО, на которых старается поддержать их морально.

Хейтеры пишут, что сериал «Ландыши» — это якобы пропаганда. Хотелось бы привести их на встречу с женами бойцов СВО: чтобы они послушали и задумались, о том, что на самом деле сейчас находит отклик в сердцах людей, что такое истинное творчество, — подчеркнула собеседница.

Ранее Здорик предположила, что современному кинематографу не хватает историй о простых людях и искренних чувствах. Она согласилась с мнением критиков, которые называют советские фильмы образцом для подражания.

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