21 мая 2026 в 14:41

«Очень не хватает»: Здорик назвала главную проблему кинематографа в России

Актриса Здорик: кинематографу в РФ не хватает историй о простых искренних людях

Ника Здорик Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Главной проблемой современного российского кинематографа является нехватка историй о простых людях и настоящих, искренних чувствах, заявила NEWS.ru актриса Ника Здорик на XIII Забайкальском международном кинофестивале. Она согласилась с мнением критиков, которые ностальгируют по советской эпохе, но уточнила, что многое зависит от конкретных фильмов.

Людям интересно смотреть про людей. Почему такие сериалы, как «Молодежка», «Папины дочки», «Ландыши», смотрят? Потому что [зрители] видят там себя. Потому что это простая история про простых людей и про настоящие искренние чувства. И мне кажется, это то, чего очень не хватает нашему кинематографу, — отметила Здорик.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «Офицеры» режиссера Владимира Рогового одним из своих любимых фильмов о Великой Отечественной войне. Также он выделил кинокартину «Женя, Женечка и „Катюша“». По мнению журналиста, это великолепная советская цветная художественная трагикомедия.

До этого актриса и телеведущая Мария Шукшина выразила мнение, что сказочные фильмы и ремейки классики приносят больше коммерческой выгоды, чем кино об СВО. При этом она отметила, что у государства не должно быть цели зарабатывать на развлекательных картинах.

