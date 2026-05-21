21 мая 2026 в 15:08

Волкова публично отчитала мужа Собчак из-за «вероломства» в Театре Виктюка

Екатерина Волкова Екатерина Волкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Волкова на XIII Забайкальском международном кинофестивале осудила режиссера Константина Богомолова, который убрал памятную табличку с Театра Виктюка, назвав его действия вероломством. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, недопустимо стирать с лица земли театр, который создавался десятилетиями и был любим многими.

Недопустимо снять табличку с театра Виктюка и убрать его память, стереть с лица земли театр, который создавался десятилетиями и был любимым театром многими. Такое поведение я считаю просто вероломством, — подчеркнула артистка.

Волкова также добавила, что сейчас к власти в театре приходит слишком много людей, которые руководят сразу двумя-тремя театрами. Это, по ее мнению, невозможно, потому что театр — это целое государство.

Нужно знать всех в лицо, нужно понимать, чем дышит театр, какой он, что он транслирует, потому что каждый театр имеет свой почерк, — резюмировала Волкова.

Ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, что сериал «Содержанки» Богомолова и подобные ему ленты не должны получать финансовую господдержку. Если продюсерам хочется снимать такие киноистории, то они должны брать на это кредиты и затем возвращать их с процентами, добавил он.
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

