Волкова раскрыла, почему ее на самом деле уволили из Театра комедии

Актриса Екатерина Волкова в беседе с KP.RU призналась, что на самом деле ее уволили из Театра комедии за неподчинение продюсеру. Знаменитость отметила, что в качестве формального повода для увольнения он решил использовать ее возраст.

Думаю, просто продюсер театра использовал такую формулировку [о возрасте], так как хотел меня задеть, «ужалить» и сделать больно. Потому что другого способа поквитаться со мной у него не было: я не подчиняюсь тем решениям, которые считаю несправедливыми и неверными. Я неудобный артист. Обычно актеры смотрят в рот продюсерам, умоляют о работе, о ролях, выполняют любые требования. А я честно сказала, что не хочу участвовать в тех спектаклях, где меня не устраивало качество, — высказалась Волкова.

Она отметила, что проработала в этом театре практически 10 лет. При этом актриса добавила, что ни о чем не жалеет. По ее признанию, она всегда была искренна и счастлива на сцене. Волкова также напомнила, что после 40 лет жизнь только начинается, и призвала женщин любить и ценить себя.

Ранее Волкова рассказала о поддержке со стороны певицы Ларисы Долиной после увольнения из театра. Она призналась, что слова артистки стали для нее неожиданными.