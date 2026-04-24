Волкова рассказала о поддержке Долиной после скандала с увольнением

24 апреля 2026 в 02:01

Волкова поблагодарила Долину за поддержку после увольнения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Екатерина Волкова, известная по роли в сериале «Воронины», рассказала о поддержке со стороны певицы Ларисы Долиной после увольнения из театра. Она призналась, что слова артистки стали для нее неожиданными.

Она отметила, что сначала даже не поняла, что речь идет о ней. Только позже все встало на места.

Я видела это видео, сначала подумала, что она говорит не про меня, так как мы не знакомы. А потом оказалось, что про меня. Большое ей спасибо! — рассказала Волкова.

Актриса добавила, что поддержка Долиной ее сильно тронула. Звезду уволили из театра, из-за того что она «старая». Артистка рассказала, что ей сообщили, будто в 44 года играть 18-летних героинь не совсем уместно.

Ранее Лариса Долина сыграла в спектакле «Мечта Фемиды». Это история о пенсионерке, которую мошенники оставили без собственного жилья. В одной из сцен героиня Долиной слушает историю судьи, которую исполнила Наталья Бочкарева. Именно ей поручено изучить дело.

Тогда же Долина заявила об окончании периода с историей вокруг квартиры и мошенников. На пресс-завтраке певица отметила, что всех простила и сосредоточилась на творчестве.

