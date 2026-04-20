Долина сыграла в спектакле про бабушку и мошенника Долина сыграла в спектакле «Мечта Фемиды»

Народная артистка РФ Лариса Долина сыграла в спектакле «Мечта Фемиды», где звучала история пенсионерки, которую мошенники оставили без квартиры, передает корреспондент NEWS.ru. В одной из сцен героиня Долиной слушает историю коллеги — судьи в исполнении Натальи Бочкаревой, именно она изучает дело, в котором фигурируют аферисты.

Бабушка приходит к судье, но ее уличают в подделке документов. Героиня Долиной в этот момент смеется.

В финале спектакля Долина вышла на сцену вместе с другими артистами и исполнила один из своих главных хитов — «Погода в доме». Автором пьесы выступил юрист Михаил Барщевский. Именно адвокат из его коллегии представлял интересы певицы в громком деле о квартире в Хамовниках.

Ранее Долина заявила, что завершила сложный период, связанный с историей вокруг квартиры и мошенников. На пресс-завтраке в честь премьеры спектакля «Мечты Фемиды» певица отметила, что всех простила и сосредоточилась на творчестве.

До этого стало известно, что Долиной может грозить штраф в 100 млн рублей за загрязнение природного водоема. С территории участка артистки в Подмосковье в местный ручей попадает болотная жижа, стекающая по ржавым каналам. Специалисты уже взяли пробы воды для анализа.