Долина сыграла в спектакле про бабушку и мошенника

20 апреля 2026 в 21:23

Долина сыграла в спектакле «Мечта Фемиды»

Долина сыграла в спектакле «Мечта Фемиды»

Лариса Долина спектакле «Мечта Фемиды» Лариса Долина спектакле «Мечта Фемиды» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народная артистка РФ Лариса Долина сыграла в спектакле «Мечта Фемиды», где звучала история пенсионерки, которую мошенники оставили без квартиры, передает корреспондент NEWS.ru. В одной из сцен героиня Долиной слушает историю коллеги — судьи в исполнении Натальи Бочкаревой, именно она изучает дело, в котором фигурируют аферисты.

Бабушка приходит к судье, но ее уличают в подделке документов. Героиня Долиной в этот момент смеется.

В финале спектакля Долина вышла на сцену вместе с другими артистами и исполнила один из своих главных хитов — «Погода в доме». Автором пьесы выступил юрист Михаил Барщевский. Именно адвокат из его коллегии представлял интересы певицы в громком деле о квартире в Хамовниках.

Ранее Долина заявила, что завершила сложный период, связанный с историей вокруг квартиры и мошенников. На пресс-завтраке в честь премьеры спектакля «Мечты Фемиды» певица отметила, что всех простила и сосредоточилась на творчестве.

До этого стало известно, что Долиной может грозить штраф в 100 млн рублей за загрязнение природного водоема. С территории участка артистки в Подмосковье в местный ручей попадает болотная жижа, стекающая по ржавым каналам. Специалисты уже взяли пробы воды для анализа.

Культура
театры
мошенники
Лариса Долина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

