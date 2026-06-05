ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 11:47

Театральный критик ответила, кто может стать ректором ГИТИСа

Критик Галахова: Заславский может выдвинуться на третий срок в качестве ректора

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Григорий Заславский может выдвинуться на третий срок в качестве ректора ГИТИСа, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова. Она отметила, что не знает, будут ли другие кандидаты на должность.

Мне кажется, что ГИТИС при нем живет полноценной, разнообразной жизнью: и студенческие фестивали, и научные конференции, и командировки, и постановки молодых режиссеров, выходит свой журнал. Так что могу сказать, что лучшее — враг хорошего, — заявила Галахова.

Театральный критик подчеркнула, что Заславский открыт к предложениям и активно поддерживает новые идеи. По ее словам, сейчас в театральной среде важно сохранить уже имеющиеся достижения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Никиты Анисимова на пост ректора Высшей школы экономики. Новый срок полномочий составит пять лет.

Общество
гитис
театры
критики
ректоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родителям дали совет, как уберечь ребенка от зависимости от общения с ИИ
Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку
Защитник «Вегаса» поймал шайбу лицом и оказался в больнице
В Кузбассе пенсионер попал под поезд
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос — 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Лантратова провела первую встречу с украинским омбудсменом
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.