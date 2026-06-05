Театральный критик ответила, кто может стать ректором ГИТИСа Критик Галахова: Заславский может выдвинуться на третий срок в качестве ректора

Григорий Заславский может выдвинуться на третий срок в качестве ректора ГИТИСа, заявила НСН театральный критик Ольга Галахова. Она отметила, что не знает, будут ли другие кандидаты на должность.

Мне кажется, что ГИТИС при нем живет полноценной, разнообразной жизнью: и студенческие фестивали, и научные конференции, и командировки, и постановки молодых режиссеров, выходит свой журнал. Так что могу сказать, что лучшее — враг хорошего, — заявила Галахова.

Театральный критик подчеркнула, что Заславский открыт к предложениям и активно поддерживает новые идеи. По ее словам, сейчас в театральной среде важно сохранить уже имеющиеся достижения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Никиты Анисимова на пост ректора Высшей школы экономики. Новый срок полномочий составит пять лет.