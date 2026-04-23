23 апреля 2026 в 17:35

Стало известно, кто стал ректором ВШЭ

Мишустин переназначил Никиту Анисимова ректором ВШЭ сроком на пять лет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Никиты Анисимова на пост ректора Высшей школы экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства. Новый срок полномочий составит пять лет.

Назначить Анисимова Никиту Юрьевича ректором Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“» сроком на пять лет, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова назначена ректором Московской государственной академии хореографии (МГАХ). Отмечается, что соответствующий приказ выпустило Министерство культуры РФ. Захарова исполняла обязанности ректора этого учебного заведения с сентября 2024 года.

До этого министр культуры РФ Ольга Любимова назначила Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она пожелала ему новых достижений и успехов в работе. Предшественник Хабенского, режиссер Константин Богомолов, подал в отставку в феврале.

