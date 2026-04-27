Профессор ВШЭ умер в одном из фитнес-клубов Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В одном из фитнес-клубов Москвы скончался профессор Высшей школы экономики, сообщил источник РЕН ТВ. Тело 57-летнего мужчины обнаружили сотрудники центра. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли спасти преподавателя.

Погибший долгое время занимался научно-преподавательской деятельностью. В 2005 году он получил степень доктора юридических наук, после чего занимался преподавательской деятельностью в столичных вузах. Студенты отзывались о нем как о хорошем лекторе.

Ранее сообщалось, что старший преподаватель Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Нурия Х. скончалась на сеансе у психолога в центре Москвы. Женщина пришла на прием и уже спустя несколько минут после начала беседы пожаловалась на головную боль, после чего потеряла сознание.

До этого стало известно, что мужчина погиб в московском метро при падении на железнодорожное полотно на станции «Улица Академика Янгеля». Согласно предварительным данным, он рухнул на пути и получил тяжелые травмы. Также пострадала одна пассажирка — при падении погибший разбил стекло кабины поезда, и один из осколков попал ей в лицо.

Профессор ВШЭ умер в одном из фитнес-клубов Москвы
