Российские средства ПВО за восемь часов сбили около 200 БПЛА Минобороны: системы ПВО сбили 196 БПЛА в период с 7:00 до 15:00

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 196 украинских беспилотников, заявила пресс-служба Министерство обороны Российской Федерации. В ведомстве уточнили, что системы ПВО поражали цели в период с 7:00 до 15:00 мск.

21 мая с 7.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — проинформировали в МО.

По данным оборонного ведомства, цели уничтодались над приграничными регионами. Также целью ВСУ были Самарская, Саратовская, Тверская области и другие субъекты страны.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате атак беспилотников погиб один мирный житель и еще два человека получили ранения. В одном из населенных пунктов также был поврежден корпус школы. Из здания эвакуировали более 170 человек.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев демонстрирует удовлетворение от действий ВСУ, которые атакуют гражданские объекты и социальные учреждения. Она также утверждала, что президент Украины Владимир Зеленский удерживает власть силовым путем.