Военэксперт назвал оптимальный размер буферной зоны

Оптимальный размер буферной зоны должен быть равен дальности полета беспилотников Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт, участник СВО, советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, сейчас благоприятное время для наступательных действий ВС России, так как техника может двигаться без проблем из-за отсутствия распутицы и природных препятствий.

Если говорить о буферной зоне РФ, то она формируется достаточно активным образом в весенне-летний период, когда техника может двигаться без проблем, нет распутицы и различных природных препятствий. На самом деле сейчас благоприятное время для наступательных действий. Если говорить о глубине, то, на мой взгляд, буферная зона и зона контроля должны быть примерно такой, чтобы не доставали до нашего тыла средства поражения противника, в том числе БПЛА. Мы должны отодвигать врага и контролировать территорию, исключить атаки ВСУ [по регионам РФ]. Буферная зона должна обеспечивать эффективное обнаружение воздушных целей на дальних рубежах, — пояснил Гагин.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские подразделения добились серьезного продвижения в лесных массивах севернее населенного пункта Рясное в Сумской области. По его словам, войска значительно отодвинули армию противника от границ Белгородской области. Министерство обороны России эту информацию пока не комментировало.