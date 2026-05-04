04 мая 2026 в 14:47

Военэксперт рассказал о ситуации у белгородского приграничья

Марочко: силы ВС России отодвинули ВСУ на 10 км от приграничья в лесах у Рясного

Российские подразделения добились серьезного продвижения в лесных массивах севернее населенного пункта Рясное в Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, войска значительно отодвинули армию противника от границ Белгородской области. Министерство обороны России эти сведения также не комментировало.

Более серьезно мы продвинулись в лесах севернее Рясного: здесь примерно уже на 10 км продвинулись наши военнослужащие, соответственно расширив буферную зону до 10 км, — сказал Марочко.

Военэксперт также рассказал, что российские военные за апрель освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, а также в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. Наиболее результативно проявила себя группировка войск «Север», на счету которой пять занятых поселений за указанный период.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продолжают продвижение сразу на нескольких участках в ДНР, включая Краснолиманское и Славянское направления. В частности, ВС РФ удалось закрепиться на востоке Рай-Александровки, отметил он.

