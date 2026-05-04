Пушилин: ВС России продвигаются сразу на нескольких участках в ДНР

Российские войска продолжают продвижение сразу на нескольких участках в Донецкой Народной Республике, включая Краснолиманское и Славянское направления, сообщил ИС «Вести» глава ДНР Денис Пушилин. В частности, ВС РФ удалось закрепиться на востоке Рай-Александровки, отметил он. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Славянское направление: здесь мы видим продвижение наших подразделений и также видим закрепление на восточных окраинах Рай-Александровки. Данный населенный пункт является достаточно важным на пути к самому Славянску, позволяет продвижение в направлении канала Северный Донецк — Донбасс, — сказал Пушилин.

По данным Пушилина, боевые столкновения идут в районе населенного пункта Старый Караван. На северо-восточной и юго-восточной окраинах Красного Лимана позиции ВС РФ улучшились. Также бои фиксируются у Брусовки — на пути к ключевому для ДНР водному каналу.

Ранее Пушилин выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский намерен приложить максимум усилий для продления боевых действий в стране. По его мнению, такая тактика вызвана стремлением украинского главы как можно дольше оставаться у власти.