Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 09:18

Пушилин раскрыл план Зеленского

Пушилин: Зеленский приложит все силы для затягивания конфликта на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский намерен приложить максимум усилий для продления боевых действий в стране. По его мнению, такая тактика вызвана стремлением украинского главы как можно дольше оставаться у власти.

Зеленский сделает все возможное и невозможное, чтобы затягивать этот конфликт, — сообщил он.

Пушилин неоднократно выражал мнение, что после окончательного завершения противостояния Зеленский неизбежно будет подвергнут репрессиям.

Ранее британские журналисты отметили, что череда отъездов народных депутатов Украины за границу создает серьезную угрозу для власти Зеленского. С момента начала конфликта он правил без выборов в условиях военного положения, однако отъезд парламентариев может лишить его большинства в Раде.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен предположил, что украинцы будут праздновать день, когда Зеленский покинет пост президента. Так он отреагировал на статью New York Times, в которой политика назвали «новым главой свободного мира».

Регионы
ДНР
Владимир Зеленский
Денис Пушилин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.