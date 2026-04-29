«Потеряет влияние»: на Западе сообщили о жестком ударе по Зеленскому Spectator: бегство украинских депутатов серьезно ударит по власти Зеленского

Череда побегов народных депутатов Украины за границу создает серьезную угрозу для власти президента Владимира Зеленского, пишет британский журнал Spectator. С момента начала конфликта он правил без выборов в условиях военного положения, однако отъезд парламентариев может лишить его большинства в Раде.

Если уедет еще один, Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию, — указывается в материале.

Автор статьи напоминает, что на Украине уже звучат призывы к возобновлению переговоров с Россией. Уменьшение парламентской поддержки вкупе с коррупционными скандалами и бегством ключевых фигур может подорвать стабильность установленного в Киеве режима.

В марте бывший участник студии «Квартал 95» и депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков (Юзик) сбежал в Испанию на следующий день после допроса в НАБУ по делу о взятках за голосования. Еще ранее, в начале ноября, антикоррупционные органы провели масштабную операцию в энергетической сфере, обыски прошли у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».

Ранее сообщалось, что лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже три недели не приходит в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины, чтобы ознакомиться с результатами досудебного расследования. Отмечается, что политику вменяют подкуп депутатов Верховной рады.