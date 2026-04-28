28 апреля 2026 в 18:58

В антикоррупционной прокуратуре Украины потеряли Тимошенко

Тимошенко не пришла на ознакомление с материалами по делу о подкупе депутатов

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже три недели не приходит в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины, чтобы ознакомиться с результатами досудебного расследования, сообщили в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что политику вменяют подкуп депутатов Верховной рады.

7 апреля 2026 года САП и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — NEWS.ru) завершили следствие по этому делу и предоставили материалы досудебного расследования для ознакомления стороне защиты. С тех пор сторона защиты имела полный доступ к материалам досудебного расследования. Однако руководитель фракции ни разу не явилась на ознакомление с ними, — отметили в САП.

Отмечается, что суд установил срок ознакомления до 24 мая включительно. Обвинение при этом просило определить срок до 6 мая включительно из-за промедления защиты.

Ранее Басманный суд Москвы завершил этап представления доказательств по заочному делу в отношении Тимошенко. В России политик обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили по Белгородской области двумя авиабомбами
Пациент отделения кардиологии разбил голову медику
Вице-премьер России назвал главные ценности страны
Франция и Польша играют с огнем, пять пророчеств Жириновского: что дальше
Бастрыкин потребовал доклад о пожаре в строящемся здании в Москве
В возрасте 46 лет умер известный украинский блогер
Мадьяр сообщил о цели встречи с Зеленским
«Литрес» убрал ошибочную маркировку о наркотиках с книг русской классики
Минфин предложит менять условия семейной ипотеки при определенных условиях
Ректора российского вуза внесли в базу «Миротворца» из-за выставки
Спасатели эвакуировали с Эльбруса «туриста-нелегала»
Политик рассказал, что мешает дальнейшему урегулированию ситуации в Газе
В Бурятии нашли еще тела погибших под лавиной
Мурашко рассказал, какую новую диагностику включили в ОМС
Экс-адмирал НАТО объяснил, почему Испанию не исключат из Альянса
«Вещие сны, сын Эверест и развод»: Боне предсказали скорое замужество
На Западе раскрыли, кто выиграл от выхода ОАЭ из ОПЕК
Отъезд из РФ, смерть тренера, новый долг ФНС: куда пропала Исинбаева
«Не так, как хотелось бы»: в Турции не увидели прогресс в ситуации с Ираном
Директор Долиной раскрыл, что на самом деле с самочувствием певицы
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

