В антикоррупционной прокуратуре Украины потеряли Тимошенко Тимошенко не пришла на ознакомление с материалами по делу о подкупе депутатов

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже три недели не приходит в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины, чтобы ознакомиться с результатами досудебного расследования, сообщили в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что политику вменяют подкуп депутатов Верховной рады.

7 апреля 2026 года САП и НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — NEWS.ru) завершили следствие по этому делу и предоставили материалы досудебного расследования для ознакомления стороне защиты. С тех пор сторона защиты имела полный доступ к материалам досудебного расследования. Однако руководитель фракции ни разу не явилась на ознакомление с ними, — отметили в САП.

Отмечается, что суд установил срок ознакомления до 24 мая включительно. Обвинение при этом просило определить срок до 6 мая включительно из-за промедления защиты.

Ранее Басманный суд Москвы завершил этап представления доказательств по заочному делу в отношении Тимошенко. В России политик обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о действиях ВС РФ.