Украинский суд вынес решение в отношении Тимошенко

Высший антикоррупционный суд Украины не стал продлевать запрет на выезд за границу для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сообщило издание «РБК-Украина». При этом суд оставил в силе обязанность политика являться по вызову следователя или в суд.

Тимошенко заявила, что предыдущие инстанции уже отменили запрет на общение с депутатами и вернули изъятые сбережения. По ее словам, разрешение на выезд подтверждает, что судьи осознают политическую мотивированность дела.

Она назвала производство «политическим заказом», который НАБУ и САП выполняют вместо борьбы с коррупцией. В апреле бюро завершило расследование: Тимошенко подозревают в договоренностях с депутатами о вознаграждениях за голосование.

В январе суд уже запрещал Тимошенко покидать Киевскую область и общаться с 66 депутатами, обязав внести залог в 33 млн гривен (56,1 млн рублей). Новое решение существенно смягчает эти ограничения, однако расследование продолжается.

Ранее журналист Владимир Бойко сообщал, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подозревался в подкупе студентов в 2008 году. Речь шла о том, чтобы молодые люди проголосовали за партию Тимошенко на выборах в Киевский городской совет.