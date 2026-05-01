Директора НАБУ уличили в преступных связях с Тимошенко Журналист Бойко: директор НАБУ Кривонос подозревался в агитации за Тимошенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подозревался в подкупе студентов в 2008 году, сообщил в соцсетях журналист Владимир Бойко. Речь шла о том, чтобы молодые люди проголосовали за партию Юлии Тимошенко на выборах в Киевский городской совет.

Согласно материалам следствия, Кривонос раздавал деньги студентам двух вузов — Киевского национального лингвистического университета и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В итоге суд удовлетворил ходатайство Кривоноса о применении к нему амнистии и освобождении от наказания. Основанием стало то, что на иждивении у него находился несовершеннолетний ребенок.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы завершил этап представления доказательств по заочному делу в отношении Тимошенко. Украинский экс-премьер обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о действиях Вооруженных сил России.

До этого стало известно, что Тимошенко намерена обратиться в Европейский суд по правам человека. Такое решение она приняла после того, как ей предъявили обвинения в попытке подкупа депутатов Рады. Политик заявила, что ее команда уже приступила к подготовке соответствующей жалобы в ЕСПЧ.