17 февраля 2026 в 13:12

Тимошенко решила спастись от обвинений на Украине в европейском суде

Тимошенко пожалуется в ЕСПЧ на дело против нее на Украине

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, сообщило агентство РБК-Украина. Такое решение она приняла после того, как ей предъявили обвинения в попытке подкупа депутатов Верховной рады.

После очередного заседания апелляционного суда политик заявила, что ее команда уже приступила к подготовке соответствующей жалобы в ЕСПЧ. Она вновь назвала уголовное преследование политической атакой на лидера оппозиционной фракции.

Авторы напомнили, что в ночь на 14 января антикоррупционные органы Украины провели обыски в офисе «Батькивщины» в Киеве. Следствие считает, что Тимошенко предлагала депутатам по $10 тыс. (766 200 рублей) в месяц за голосование в парламенте определенным образом. В подтверждение своей версии Национальное антикоррупционное бюро опубликовало аудиозаписи, которые сама Тимошенко называет сфабрикованными.

Ей инкриминируют статью о предложении неправомерной выгоды, что грозит лишением свободы на срок от пяти до 10 лет. 16 января суд определил меру пресечения в виде залога, который был внесен за политика. Сумма составила 33 млн гривен (более 58,7 млн рублей).

Ранее на Украине частично отменили арест имущества Тимошенко. Сняты ограничения с трех автомобилей (Toyota Land Cruiser, Audi A8 и ГАЗ), принадлежащих ее мужу, а также с двух гаражей в Днепропетровске.

Украина
Юлия Тимошенко
суды
ЕСПЧ
