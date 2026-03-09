Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 17:57

МИД России назвал глобальную наркоситуацию угрозой для экономики

В последнее время глобальная наркоситуация лишь усложняется, обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский на 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, данная проблема угрожает международной стабильности и экономическому развитию.

Усложняющаяся глобальная наркоситуация угрожает международной стабильности, экономическому развитию и правам человека. Синтетическая наркоугроза во всех регионах препятствует построению свободного от наркотиков общества, — признал дипломат.

Он отметил, что Россия сталкивается со стремительным ростом незаконного производства синтетических наркотиков. Это обусловлено ввозом химического сырья из-за рубежа.

Призываем членов Комиссии поддержать эту инициативу на 70-й сессии, — добавил Любинский.

Ранее в пресс-службе Росстандарта сообщили, что в России появится ГОСТ на энергетики. Он закрепит четкие и жесткие требования к составу и характеристикам таких напитков с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья потребителей. Изменения должны вступить в силу с января 2027 года.

