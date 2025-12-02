На астероиде Бенну нашли вещество для выработки серотонина

Миссия «Осирис-Рекс» нашла на астероиде Бенну редкое вещество, которое человеческий организм использует для выработки серотонина, сообщает MIR24.TV. Ученым удалось выявить аминокислоту триптофан.

Отмечается, что вещество было впервые обнаружено во внеземном образце. Эти данные могут подтверждать теорию о том, что необходимые ингредиенты для зарождения жизни на Земле прибыли из космоса.

Также во время миссии на астероиде Бенну нашли все пять первичных нуклеиновых оснований: аденин, цитозин, гуанин, тимин и урацил. Исследования показали, что триптофан может образовываться в небиологических условиях.

Ранее сообщалось, что марсоход NASA Perseverance нашел на поверхности Марса камень, который потенциально может быть метеоритом из другой части Солнечной системы. Такой вывод был сделан после анализа состава породы при помощи лазерного спектрометра.