Астроном предположил, что за объект могли видеть в небе над Москвой Астроном Зайцев: над Москвой 27 октября могли видеть болид или спутник

Пролетавший над Москвой и областью 27 октября объект мог быть болидом, предположил в беседе с NEWS.ru гендиректор некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты», почетный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Анатолий Зайцев. Он отметил, что астероиды, как правило, — это гораздо более крупные объекты.

Обычно это называется болидом. Космический объект размером от десятка см до нескольких метров максимум. Они часто входят в атмосферу, это обычное явление. Поэтому нам повезло или не повезло, что он над Московским регионом вошел в атмосферу. Астероиды — более крупные объекты, например челябинский. Размер его — почти 20 метров. Это серьезно, опасно. Когда астероиды заранее обнаруживаются, им присваивается номер, — отметил специалист.

При этом он не исключил, что пролетавшее над Россией небесное тело имеет искусственное происхождение. Однако, если это и был спутник, то, скорее всего, вышедший из строя, пояснил ученый.

Два варианта — первый наиболее вероятный — камень свалился с неба и сгорел в атмосфере. Второй — это, возможно, вышедший из строя космический аппарат. Они в верхних слоях атмосферы периодически тоже начинают «тормозиться», и потом окончательно у них скорость падает и они сгорают, — отметил Зайцев.

Странное небесное тело заметили над Москвой и Подмосковьем ночью 27 октября. Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог быть метеорит. На опубликованных кадрах виден объект зеленого цвета с ярким хвостом, который с высокой скоростью пересекал небо. Его было видно в Красногорске, Одинцово, Люберцах, Раменском, Видном и Жуковском.