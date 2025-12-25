Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 11:26

Астрономы рассказали, когда световой день станет активно расти

Московский планетарий: с 26 декабря световой день будет расти активно

Фото: Katrin Requadt/dpa/Global Look Press
Световой день будет расти активно с 26 декабря, сообщили РИА Новости в Московском планетарии. Там отметили, что к Новому году он увеличится на пять-шесть минут. Ученые пояснили, что длина светового дня меняется неравномерно из-за движения Земли вокруг Солнца и формы ее орбиты.

Начиная с 26 декабря день пойдет на прирост и к Новому году увеличится уже на пять-шесть минут, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Земля достигнет точки перигелия — наименьшего расстояния до Солнца — в течение года. Это произойдет 3 января. Явление приведет к увеличению видимого размера Солнца на астрономических снимках по сравнению с изображениями, сделанными в июле, когда Земля находится в афелии — самой удаленной точке от Солнца.

До этого сообщалось, что уникальная межзвездная комета 3I/ATLAS 19 декабря достигла точки максимального сближения с Землей. Небесное тело прошло на безопасном расстоянии в 269 млн км. Эксперты предполагают, что комета, вероятно, больше никогда не вернется в пределы Солнечной системы.

Россия
планетарии
солнце
астрономы
Москва
