После нападения на синагогу в США в больницу попали 30 полицейских

Не менее 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали после нападения стрелка на синагогу в Мичигане, сообщил шериф Окленда Майкл Бушар, передает CNN. Журналисты уточнили, что их доставили в больницу.

Бушар пояснил, что правоохранители надышались продуктами горения во время эвакуации людей. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Шериф добавил, что все еще неизвестно, каким мотивом руководствовался стрелок. В расследовании приняли участие более 100 агентов и аналитиков ФБР.

Ранее полицейские сообщили, что стрельба произошла в 12:30 по местному времени (19:30 мск). В результате атаки пострадал храм Исраэль. Позже в Сети появились кадры с места инцидента.

До этого стало известно, что напавшим на бар в Остине, где погибли два человека и 14 получили ранения, оказался 53-летний Ндиага Диагне, натурализованный американец, выходец из Сенегала. В момент преступления на нем была майка с иранской символикой.

Также сообщалось, что в американском городе Цинциннати на концерте произошла стрельба. Пострадали минимум девять человек. Неизвестные открыли огонь по людям.