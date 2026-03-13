Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 04:04

«Делает ставку»: Захарова раскрыла скрытый интерес ЕС на Украине

Захарова: Брюссель рассчитывает на эскалацию конфликта на Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз делает ставку на эскалацию конфликта на Украине, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в ЕС планирует пойти по этому пути в отсутствие успехов по другим направлениям.

Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям, — сказала она.

Захарова пояснила, что именно поэтому Еврокомиссия рушит все усилия по поиску мирного разрешения ситуации. Об этом говорят и попытки выдать Украине кредит в обход Венгрии и Словакии, считает она.

Ранее источник из партии «Слуга народа» заявил, что страны ЕС пообещали финансовую поддержку Украине в обмен на продолжение боевых действий. В связи с этим Зеленский поручил политическому руководству разработать механизмы продления конфликта с Россией.

Тем временем подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что военная операция США и Израиля на территории Ирана вгоняет Владимира Зеленского в панику. Эксперт объяснил, что Киев на фоне происходящего теряет поставки вооружений из-за рубежа.

Украина
Мария Захарова
Евросоюз
эскалация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о ситуации с гриппом и ОРВИ в России
Два аэропорта России закрылись для самолетов
Звездный стилист Сухарев рассказал о главных трендах весны
Сборная Ирана сделала заявление о своем участии в ЧМ-2026
Зоопсихолог рассказала, как приучить к дому подобранного на улице кота
«Все, нам хана»: дрон ВСУ атаковал супружескую пару под Белгородом
Нутрициолог ответила, что превращает индейку в канцерогенную бомбу
Российский танкер дрейфует без экипажа у берегов Италии
«Делает ставку»: Захарова раскрыла скрытый интерес ЕС на Украине
SHOT сообщил, что ВСУ массированно атакуют Адыгею
Экс-сенатора признали виновным в покушении на убийство
США разрешили продажу российской нефти
Атака БПЛА угрожает Пензенской области
В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА
ВСУ атакуют «Турецкий поток»: ЕС ждет газовый коллапс — чем поможет Россия
После нападения на синагогу в США в больницу попали 30 полицейских
Арктике угрожает экологическая катастрофа из-за конфликта в Иране
В Севастополе силы ПВО сбили несколько вражеских БПЛА
Военный рассказал, сколько времени требуется ПВО для ликвидации БПЛА
Россиянам объяснили, как не наткнуться на мошенников с эскроу-счетами
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.