«Делает ставку»: Захарова раскрыла скрытый интерес ЕС на Украине Захарова: Брюссель рассчитывает на эскалацию конфликта на Украине

Евросоюз делает ставку на эскалацию конфликта на Украине, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в ЕС планирует пойти по этому пути в отсутствие успехов по другим направлениям.

Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям, — сказала она.

Захарова пояснила, что именно поэтому Еврокомиссия рушит все усилия по поиску мирного разрешения ситуации. Об этом говорят и попытки выдать Украине кредит в обход Венгрии и Словакии, считает она.

Ранее источник из партии «Слуга народа» заявил, что страны ЕС пообещали финансовую поддержку Украине в обмен на продолжение боевых действий. В связи с этим Зеленский поручил политическому руководству разработать механизмы продления конфликта с Россией.

Тем временем подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что военная операция США и Израиля на территории Ирана вгоняет Владимира Зеленского в панику. Эксперт объяснил, что Киев на фоне происходящего теряет поставки вооружений из-за рубежа.