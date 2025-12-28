Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 16:51

Путин подписал важный закон для добровольцев

Добровольцам включат время службы в стаж для пенсии по выслуге лет

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, который засчитывает службу в добровольческих формированиях в стаж для назначения пенсии за выслугу лет. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правовых актов, это касается сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и ФССП.

Периоды пребывания в добровольческих формированиях будут включаться в общий стаж при условии, что общая выслуга составляет 20 и более лет. Таким образом, участие в добровольческой деятельности официально признается частью службы для пенсионного обеспечения.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Граждане, которые были исключены из добровольческих формирований до этой даты, смогут обратиться за назначением пенсии или пересмотром ее размера с момента начала действия новых норм.

Ранее Путин подписал закон, предполагающий административные штрафы за несообщение в военный комиссариат о смене места жительства. Норма будет действовать на постоянной основе в течение всего календарного года.

Кроме того президент РФ подписал закон, который продлевает на 2026 год часть специальных полномочий правительства страны. Эти полномочия, первоначально предоставленные в 2022 году для противодействия санкциям, до сих пор продлевались в полном объеме ежегодно.

Владимир Путин
законы
Россия
добровольцы
