«Жесткая проверка»: ветеран ЦСКА о предстоящем матче с «Краснодаром»

Матч с «Краснодаром» станет серьезной и жесткой проверкой для ЦСКА после проигранной встречи в Грозном, заявил NEWS.ru экс-игрок сборной СССР и ветеран армейцев Владимир Пономарев. По его мнению, если подопечные тренера Фабио Челестини покажут хорошую игру, значит, столичная команда находится на правильном пути.

Матч с «Краснодаром» станет серьезной и жесткой проверкой для ЦСКА. Если армейцы дадут бой и покажут хорошую игру, я скажу, что они на правильном пути. Пока мне не нравится игра ЦСКА. С такими приобретениями у меня были ожидания, что команда выиграет 11 из 12 оставшихся матчей в чемпионате. «Краснодар» даст ответ на все вопросы, — сказал Пономарев.

Ветеран ЦСКА отметил агрессивную линию атаки «Краснодара». По его мнению, команда Мурада Мусаева показывает зрелищную игру.

Футболисты нестандартно мыслят. Они показывают игру, которая нравится зрителям, — добавил Пономарев.

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 4 марта в 20:45 мск. Тренер Валерий Непомнящий предположил, что встреча завершится вничью.

Ранее Пономарев заявил, что ЦСКА показал безобразный футбол в матче против грозненского «Ахмата» и заслуженно уступил. По его мнению, Челестини перехвалил своих подопечных. Пономарев считает, что ЦСКА плохо выглядел как в обороне, так и в атаке.