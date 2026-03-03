Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 16:28

«Жесткая проверка»: ветеран ЦСКА о предстоящем матче с «Краснодаром»

Экс-футболист Пономарев: матч с «Краснодаром» станет жесткой проверкой для ЦСКА

Игроки ЦСКА Игроки ЦСКА Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Матч с «Краснодаром» станет серьезной и жесткой проверкой для ЦСКА после проигранной встречи в Грозном, заявил NEWS.ru экс-игрок сборной СССР и ветеран армейцев Владимир Пономарев. По его мнению, если подопечные тренера Фабио Челестини покажут хорошую игру, значит, столичная команда находится на правильном пути.

Матч с «Краснодаром» станет серьезной и жесткой проверкой для ЦСКА. Если армейцы дадут бой и покажут хорошую игру, я скажу, что они на правильном пути. Пока мне не нравится игра ЦСКА. С такими приобретениями у меня были ожидания, что команда выиграет 11 из 12 оставшихся матчей в чемпионате. «Краснодар» даст ответ на все вопросы, — сказал Пономарев.

Ветеран ЦСКА отметил агрессивную линию атаки «Краснодара». По его мнению, команда Мурада Мусаева показывает зрелищную игру.

Футболисты нестандартно мыслят. Они показывают игру, которая нравится зрителям, — добавил Пономарев.

Матч ЦСКА — «Краснодар» пройдет 4 марта в 20:45 мск. Тренер Валерий Непомнящий предположил, что встреча завершится вничью.

Ранее Пономарев заявил, что ЦСКА показал безобразный футбол в матче против грозненского «Ахмата» и заслуженно уступил. По его мнению, Челестини перехвалил своих подопечных. Пономарев считает, что ЦСКА плохо выглядел как в обороне, так и в атаке.

