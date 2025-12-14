Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
14 декабря 2025 в 13:11

Стал известен победитель гонки преследования на этапе Кубка России

Лыжник Ардашев выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка России

Сергей Ардашев Сергей Ардашев Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в пермском Чусовом, сообщается на сайте российской Федерации лыжных гонок. Спортсмен показал время 36 минут 11,6 секунды.

Второе место занял Александр Большунов, уступивший лидеру 35,2 секунды. Бронзовым призером стал Артем Мальцев, чье отставание составило 1 минуту 9,6 секунды. Следующий, четвертый этап соревнований запланирован на 20–21 декабря и пройдет в Ижевске.

Ранее сообщалось, что на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в женской гонке преследования свободным стилем победу одержала Вероника Степанова. Она преодолела трассу за 26 минут 32,4 секунды. Второй финишировала Алина Пеклецова, уступившая победительнице 26,6 секунды. Бронзовую медаль завоевала Евгения Крупицкая, ее отставание от лидера составило 1 минуту 12,7 секунды.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский в беседе с NEWS.ru указал на проблему, связанную с форматом спринтерских гонок в российских лыжных соревнованиях. По его мнению, дистанции для спринта в России являются слишком длинными, что не позволяет спортсменам демонстрировать конкурентоспособную на международном уровне скорость.

