05 января 2026 в 07:37

Россиянам рассказали, как в два шага забрать пенсионные накопления

РИА Новости: россияне могут получить за раз до 440 тыс. рублей от пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россияне, формировавшие пенсионные накопления в период с 2002 по 2013 год, могут получить их единовременной выплатой при соблюдении двух ключевых условий, заявила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. По ее словам, право на это имеют мужчины 60 лет и женщины 55 лет, если размер их ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Уточнить размер пенсионных накоплений можно в том числе через электронный запрос информации на портале госуслуг или в Социальном фонде России, — указала эксперт.

В 2026 году сумма единовременной выплаты составит около 440 тыс. рублей. Для расчета ежемесячной выплаты необходимо разделить общую сумму накоплений на 270 месяцев (срок, установленный на 2026 год). С учетом того, что федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году составит 16 288 рублей, порог для получения выплаты составляет 1628,8 рубля в месяц. Для оформления необходимо подать заявление в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд, где хранятся накопления.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в России увеличился размер некоторых социальных выплат, в частности на 7,6% проиндексировали страховые пенсии по старости, инвалидности и по потере кормильца. Также в стране до 18 939 рублей вырос прожиточный минимум.

